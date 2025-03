Ilnapolista.it - Neres, ancora non si sa se sarà convocato per Venezia o tornerà dopo la sosta (Corsposrt)

non si sa seperla)Scrive il Corriere dello Sport a proposito del recupero di David.David, la cui uscita di scena in un momento di alta e sfortunatissima concentrazione di guai sulla fascia sinistra ha portato all’inversione tattica, è l’uomo che potrebbe favorire il ritorno al tridente. Una storia che però, a prescindere dalla sua partecipazione al weekendno,rinviata alla sfida con il Milan in programma al Maradonala, in virtù del fatto chevarato dal 1’ il tandem offensivo.ha saltato gli incroci con Lazio, Como, Inter e Fiorentina per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra ma ormai è quasi pronto. È in crescita, ha seguito il suo programma di terapie e lavoro personalizzato sin dal 10 febbraio,Napoli-Udinese, e gradualmente si avvicina al rientro in gruppo.