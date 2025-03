Brindisireport.it - "Nel castello di Barbablù", la fiaba per bambini che insegna a crescere

BRINDISI - La curiosità come chiave per sfidare le proprie paure e la disobbedienza come passaggio necessario per diventare grandi. Sono questi i temi centrali di "Neldi", lo spettacolo che domenica 16 marzo alle 17:30 andrà in scena al teatro Don Bosco di Brindisi, nell'ambito.