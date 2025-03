Ilfattoquotidiano.it - Nel caso Scutellà-Gentile alla Camera vince ancora il detto di Giovanni Giolitti

di Antonio MoreseLa sostituzionedei Deputati di Elisa(M5s) a favore di Andrea(Fi), decisa dall’attuale maggioranza dopo il riconteggio dei voti in un collegio calabrese, dimostra per l’ennesima volta la validità deldi“Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”, applicato più volte dal Parlamento, senza distinzione di colore politico. Ciò è dimostrato dstoria delle elezioni in Italia e dai diversi modi di decodificare in maniera diversa i voti decisi dpopolazione, con il risultato di modificare la composizione dell’organismo legislativo.Si può ricordare ad esempio ildelle elezioni politiche del 2001. Nel collegio uninominale di Mesagne (provincia di Brindisi) al termine del voto risultò elettoLuciano Mario Sardelli (Casa delle Libertà – centrodestra), con uno scarto di appena 158 voti rispetto a Cosimo Faggiano (Ulivo – centrosinistra).