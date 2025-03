Lanotiziagiornale.it - Nel 2024 più morti sul lavoro, ma per Calderone sono diminuiti

No, isul luogo dinonnel. Nonostante quel che dice la ministra del, Marina. “Nelsui luoghi distati in leggerissimo calo”, ha detto la ministra in un’intervista a La Stampa. Un’affermazione che, però, viene smentita dai dati. E le uniche possibili giustificazioni dipendono da un’interpretazione delle cifre, da parte di, che non corrisponde a quest’affermazione. Partiamo dall’intervista, nella qualeafferma che isui luoghi dinel. Sembra così escludere lein itinere. Inoltre, poco dopo, nella stessa risposta a una domanda, la ministra aggiunge: “Non voglio sottolineare il fatto che i dati vanno analizzati facendo riferimento al numero crescente di occupati e soprattutto non voglio mettermi a puntualizzare su criteri statistici”.