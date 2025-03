NBA | Oklahoma City riprende la marcia contro Boston Denver cade in casa contro Minnesota

Leggi su Sportface.it

Dopo la sconfitta nella supersfida, gliThunder si riprendono subito battendo iCeltics nella notte di NBA 2024/2025. Seconda vittoria in stagione in altrettanti scontri diretti per Shai Gilgeous-Alexander e compagni. Il canadese è ancora una volta tra i grandi protagonisti di serata, chiusa con 34 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, con tante giocate decisive nell’ultimo quarto, quando si risolve una partita molto equilibrata e terminata per 112-118. Per Gilgeous-Alexander si tratta della sessantesima partita consecutiva con almeno 20 punti segnati. Anon bastano i 33 punti segnati da Jayson Tatum, che aggiunge anche 8 rimbalzi e altrettanti assist. Da segnalare anche la doppia doppia con 23 punti e 15 rimbalzi di Chet Holmgren, in una serata in cui i Thunder hanno dovuto fare a meno di Jalen Williams.