NBA i risultati della notte 13 marzo | Oklahoma torna alla vittoria cadono Denver e Boston

Nellaamericana si sono disputate ben 9 partiteregular season di NBA, andiamo a riepilogarle insieme. Nel primo matchnottata, gli Atlanta Hawks (32-34) ottengono la loro quartaconsecutiva battendo 123-110 Charlotte Hornets (16-49). Da segnalare i 35 punti e 12 assist di Trae Young mentre in casa Hornets non sono bastati i 31 messi a segno da Miles Bridges.Il big match di giornata traCeltics (47-19) eCity Thunder (54-12) si è concluso 112-118 per la squadra di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 34 punti. OKC riparte subito con unadopo la sconfitta controe blinda il primo posto ad Ovest. Successo casalingo per i Toronto Raptors (23-43) che battono 118-105 i Philadelphia 76ers (22-43). Le due squadre, con molte difficoltà, stanno cercando di risalire la classifica per entrare nella finestra play-in.