Ilgiornaleditalia.it - Naso chiuso, starnuti e lacrime: arrivano le allergie di primavera. Come riconoscerle e cosa fare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Perennemente con ila ripetizione, tosse e anche lacrimazione. Stanno arrivando ledi, ma siamo ancora in un periodo dell'anno in cui il freddo può riaccendere il raffreddore. Nel dubbio,prendo per curare questi distur