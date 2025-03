Spazionapoli.it - Napoli, un tabù spaventa Conte: il dato terribile prima del Venezia

Leggi su Spazionapoli.it

Ilprepara la gara con il, ma un pessimotiene in allarme Antonio: qual è ilda sfataredella trasferta Il match di domenica prossima contro il, potrebbe diventare uno spartiacque per il prosieguo del campionato. Il, infatti, avrà la chance di tornare al primo posto, scavalcando l’Inter a +2, in attesa dello scontro diretto tra i nerazzurri e l’Atalanta terza, in scena qualche ora più tardi al Gewiss Stadium di Bergamo.Un successo contro la squadra di Di Francesco, che vive un ottimo stato di forma, rappresenterebbe un messaggio chiarissimo da parte dei partenopei, che propriodella sosta rimarcherebbero il loro nome nella corsa scudetto. Non sono ammessi passi falsi in un turno di campionato che permetterebbe ad Antoniodi recuperare punti su almeno una, se non tutte e due, le pretendenti allo scudetto.