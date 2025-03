Terzotemponapoli.com - Napoli, un Lukaku (anche) ‘generoso’. E Neres, Mazzocchi.

In questo.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Forse ora si sono arresii più scettici.perchè dopo quasi sette mesi di stagione, impossibile non notare che ci sia uncone uno senza. Vero, Romelu non è più il centravanti dominante che vince da solo le partite. Eppure ogni volta che segna, ilvince”. In questoc’èun.“Equando non trova la rete, sono gli altri a usufruire del suo lavoro sporco, della sua capacità di proteggere palla e creare spazi. Solo la sua sola presenza costringe due difensori a restare sempre piantati dietro, per evitare pericoli. Sì,è tornato a fare la differenza come nell’anno dello scudetto interista: in modo diverso, da uomo squadra e non da primo violino, ma con quella personalità che è tipica dei fuoriclasse”.