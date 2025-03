Terzotemponapoli.com - Napoli, tra il Venezia e il futuro di Conte

e il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Ci sono rumors, come sempre, intorno a. Dalla Juve al Milan, fino alla Premier (Arsenal). Ma lui è concentrato sul presente e suldelha rispetto totale dei suoi datori di lavoro e dei suoi tifosi. Ha creato subito il feeling con i napoletani. Non è il tipo che accetta tutto a scatola chiusa. Si ricordi il divorzio dalla Juve nel 2014 dopo due giorni di allenamenti in ritiro e quello dall’Inter nel 2021 dopo aver vinto lo scudetto. Ma non ha mai lasciato un club alla fine del primo anno di lavoro”.: ancora voglia di?Secondo Il Mattino,vuole andare avanti con il progetto, a prescindere da come finirà la corsa scudetto con Inter e Atalanta, “si sente soltanto all’inizio di un’opera più ampia, condivisa con De Laurentiis in sede progettuale”.