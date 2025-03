Teleclubitalia.it - Napoli, poliziotti accerchiati dalla folla e aggrediti a calci e pugni: arrestati due fratelli

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un 26enne ed un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Denunciato anche un 18enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale.