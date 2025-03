Movieplayer.it - Napoli - New York, ecco perché in 4K UHD la fiaba di Salvatores emoziona ancora di più

Leggi su Movieplayer.it

Grazie a Eagle Pictures il film di Gabriele Salvatore ha avuto l'onore di un'uscita in 4K UHD che sfodera un videonte e suggestivo e un ottimo audio. Extra pochi ma interessanti. Non è una cosa frequente vedere riservata in homevideo l'onore di un'uscita in 4K UHD a un film italiano. Ma già questo è il segno dell'importanza del prodotto.in effetti- Newè un film importante non solo per la prestigiosa firma di Gabrielee per il suo buon riscontro al botteghino, ma ancheci ricorda che una volta i migranti eravamo noi. Per cui non è una sorpresa poterlo ammirare adesso grazie a Eagle Pictures in una bella edizione a due dischi nello splendore del 4K UHD (nella confezione c'è anche il blu-ray). Lavorando .