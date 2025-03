Serieanews.com - Napoli, hai visto che Asensio? Perché poteva vestire l’azzurro ed è un rimpianto

, Marcoprotagonista con la maglia dell’Aston Villa: per ilpuò essere un grande, haicheed è un– SerieAnewsL’Aston Villa ha conquistato i quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Emery ha eliminato il Brugge – giustiziere dell’Atalanta – con un netto 3-0 nella gara di ritorno che di fatto non ha alibi per i belgi. Il successo porta un nome ed un cognome ben preciso, quello di Marco.L’esterno spagnolo è stato il vero mattatore del match con una doppietta e giocate d’alta scuola che hanno incantato proprio tutti. Senza dubbi si può affermare come sia stato il trascinatore della squadra di Birmingham. Ed ora gli inglesi sognano in grande, addirittura una clamorosa semifinale.