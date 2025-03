Tg24.sky.it - Napoli, forte scossa di terremoto magnitudo 4.4: crolli e una persona estratta viva. VIDEO

didi4.4 all'1.25 della notte acon epicentro ai Campi Flegrei. La gente si è riversata in strada per la grande paura. Diversi calcinacci hanno sfondato i parabrezza delle auto parcheggiate e a Bagnoli, nella zona est del capoluogo, è crollato il controsoffitto di un'abitazione. I Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna, rimasta ferita in modo non grave.