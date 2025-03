Tg24.sky.it - Napoli, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4: crolli e una persona estratta viva

didi4.4 all'1.25 della notte acon epicentro ai Campi Flegrei. La gente si è riversata in strada per la grande paura. Diversi calcinacci hanno sfondato i parabrezza delle auto parcheggiate e a Bagnoli, nella zona est del capoluogo, è crollato il controsoffitto di un'abitazione. I Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna, rimasta ferita in modo non grave.L'epicentroL'epicentro è stato localizzato in mare, a due chilometri di profondità, davanti a Pozzuoli, ma stavolta è stato avvertito aancor più che nell'area dei Campi Flegrei.Dopo ladi 4,4 (stessadi quella del 20 maggio scorso che fu la piùnell'area flegrea negli ultimi 40 anni), ne sono state registrate altre sei nel giro di un paio d'ore, la piùdi1,6.