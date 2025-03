Spazionapoli.it - Napoli, Conte seguito da Milan e Juve: c’è la scelta definitiva

L’allenatore delè stato accostato a diverse squadre per la prossima stagione, ecco qual è la sua. Dopo la grande delusione della scorsa stagione, chiusa con un decimo posto in campionato, ilè tornato a lottare per i vertici della classifica. Unquasi imbattibile nella stagione del terzo scudetto, unche faceva paura in Italia e in Europa, ma che solo un anno dopo è sprofondato nelle tenebre. Antoniosta riportando in alto gli azzurri, che adesso sognano di vincere ancora.I partenopei hanno chiuso il 2024 battendo il Venezia, una delle sette vittorie consecutive tra dicembre e gennaio, poi è cominciata la crisi. Dopo la vittoria al Maradona ai danni dellantus, ilha collezionato quattro pareggi e una sconfitta, prima di tornare ai tre punti contro la Fiorentina.