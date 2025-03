Leggo.it - Nada Cella, due testimoni chiave in aula. L'accusa (finora) anonima, la proposta di nozze, il giallo del bottone: cosa è emerso

Leggi su Leggo.it

Questa mattina, giovedì 13 marzo, si è tenuta l'udienza del processo per la morte di, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari in via Marsala nello studio di.