MXGP, Gajser vuole rimettere le cose in chiaro nel GP di Castiglia e La Mancha. Guadagnini per confermarsi

Entra ufficialmente nel vivo la stagione del motocross. Dopo l’antipasto rappresentato dal Gran Premio di Argentina di inizio mese, si torna in azione con il primo appuntamento nel Vecchio Continente.Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, si correrà il Gran Premio die La, seconda tappa del Mondiale2025. Sul tracciato di Cozar si tornerà in azione per una gara che si annuncia spettacolare e, soprattutto, per capire se quanto visto a Cordoba sarà confermato, o meno.Per il momento, infatti, le sorprese non sono certo mancate. Al comando della classifica generale, infatti, troviamo il francese Maxime Renaux (Yamaha) con 57 punti con una lunghezza di vantaggio sul connazionale Romain Febvre (Kawasaki) mentre è terzo lo sloveno Tim(Honda) con 48 punti. Quarta posizione per il nostro Mattia(Ducati) con 40 punti e la consapevolezza che in questo 2025 potrà davvero essere protagonista.