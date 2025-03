Agi.it - Musumeci: "A breve stato di mobilitazione ai Campi Flegrei". Mattarella chiama il sindaco di Napoli

AGI - "Ho ricevuto la richiesta, nelle prossime ore dopo unaistruttoria del dipartimento della Protezione Civile firmerò il decreto per la dichiarazione dellodi. Ma ci vuole il concorso di tutti, istituzioni e cittadini che devono abituarsi a una convivenza vigile". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nellointervenendo a Rainews 24, dopo la forte scossa di questa notte ai. Nella zona dei"l'ipotesi di evacuazione non è assolutamente da scartare" anche se "in questo momento l'Ingv ci dice che è prevista una sequela di scosse ma nessuna manifestazione evidenzia un'imminente attività eruttiva. È chiaro che l'ipotesi evacuazione sarà oggetto nei prossimi giorni di esame, qualora i tecnici dovessero dirci di essere in prossimità di una accentuata evoluzione del fenomeno".