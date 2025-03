Cityrumors.it - Musk sempre più “mani di forbice”, toglie un servizio ai pensionati: proteste

Il patron di Tesla èpiù convinto e tenace sulle proprie idee di tagliare dove può e stavolta se la prende con gli anzianiAvanti come un rullo compressore. Non si placa la voglia di tagliare da parte di Elonpiù concentrato nella sua crociata di tagli alla spesa pubblica. E pur di non guardare in faccia a nessuno, nel mirino del patron di Tesla sono finiti addirittura i, la parte più debole.più “di”,unai(Ansa Foto) Cityrumors.itDa quandoè a capo del Doge, il dipartimento per l’efficienza governativa, il miliardario sudafricano non si è mai fermato anzi vuole tagliare e risparmiare su ogni cosa. E stavolta ha deciso dire gli sportelli e i numeri telefonici dedicati usati da milioni di persone per ottenere rimborsi o denunciare errori nel pagamento della pensione, le indennità per i disabili e l’assistenza sanitaria.