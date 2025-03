Ilrestodelcarlino.it - Musicultura, il sangiorgese Loree s’aggiudica il ’Premio del Pubblico’

IlLorenzo Gramegna Tota, in arte, vince il premio del pubblico Banca Macerata alla XXXVI edizione del festival della canzone popolare e d’autore "" con audizione live dei 60 artisti partecipanti nell’auditorium del teatro Lauro Rossi di Macerata: "Grazie mille !! Ci tengo a ringraziare anche i miei musicisti Nicola Corcolis, Marco Raccichini e Francesco Gramegna, voglio fare i complimenti a tutti gli artisti che si sono esibiti stasera, graziesono davvero orgoglioso di far parte del Festival": queste le parole disul palco delle Audizioni live, vincitore del Premio del pubblico per la migliore esibizione della serata, decretato dagli applausi dei presenti. A consegnare l’ambito premio Francesco Serafini direttore della filiale di Civitanova di Banca Macerata e il Rettore dell’Università di Macerata John McCourt.