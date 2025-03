Musica Dalla tua parte tour 2025 | Francesco Gabbani riparte dai palazzetti

Leggi su Ildenaro.it

Dopo lacipazione al Festival di Sanremo e l’uscita del suo nuovo album ‘tua’, pubblicato il 21 febbraio,è pronto a tornare sul palco con il suo attesissimo. Il viaggio live riil 15 marzo dal Mandela Forum di Firenze, dove l’artista inaugura una serie di imperdibili concerti nei principaliitaliani. Ilha preso il via a fine 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, e promette di emozionare il pubblico con le canzoni del nuovo album. ‘tua’, il suo sesto album in studio, segna una nuova fase artistica per il cantautore, che con brani come ‘Viva la vita’ – il pezzo che ha presentato alla 75mo edizione del Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.