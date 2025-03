Dayitalianews.com - Muore a 53 anni mentre si trova al lavoro: un malore improvviso ha stroncato la vita di un operaio all’interno di un’azienda agricola. Il tragico evento ad Anagni

Tragedia sulad53enneimprovvisamenteUnhaladi un uomo di 53, di origine rumena,sivadiad. Il lavoratore, impiegato per conto di una ditta esterna, si è accasciato a terra sotto lo sguardo incredulo dei colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.I soccorsi e ilepilogoDopo il crollodell’uomo, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano, e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’ipotesi più probabile è che il 53enne sia stato colpito da un arresto cardiaco, unfulminante che non gli ha lasciato scampo.