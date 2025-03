Muore a 34 anni per una presunta overdose detenuto del carcere di Sollicciano

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –per unadeldi Solliccianto di 34. A denunciare il tragico episodio il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del segretario regionale Francesco Oliviero: “Questa notte unitaliano di 34, nativo di Roma, è stato trasportato d’urgenza al nosocomio cittadino di Firenze e, per quanto ci è dato sapere, avrebbe assunto sostanze stupefacenti. Purtroppo, è stato vano ogni operazione posta in essere sia dal personale di polizia penitenziaria nonché del personale sanitario del penitenziario e del 118. Verso le 5.30, considerate le sue condizioni critiche, l’uomo è deceduto in ospedale”.“Ancora una volta siamo chiamati a commentare una morte inche forse poteva e doveva essere evitata – commenta il sindacalista – Più volte abbiamo ribadito che la struttura delfiorentino è in gravi condizioni strutturali e il lavoro del poliziotto penitenziario è divenuto difficilissimo.