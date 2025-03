Moulinex Prep' Mix+ | lo sbattitore da 500 W con 5 velocità e recipiente da 25L oggi a soli 47 euro

Ilrestodelcarlino.it - Moulinex Prep'Mix+: lo sbattitore da 500 W, con 5 velocità e recipiente da 2,5L, oggi a soli 47 euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Adori stare in cucina aarare torte o impasti per altriarati ma non sei ancora riuscito a scegliere un nuovoelettrico pratico e funzionale? Non preoccuparti perchéti segnaliamo un'offerta davvero speciale in corso sul. Un prodotto che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo e che ti permette di avere a portata di mano un accessorio perfetto per le tue necessità in cucina.costa solamente 47anziché 79,40. Aggiungi al carrello: perfetto per le tuearazioniarare una torta, panna montata, impasto per torte, maionese e molte altrearazioni non sarà più un problema con lodotato di un motore potente da 500 W che assicura risultati impeccabili, anche nel caso in cui si debbanoarare impasti più pesanti.