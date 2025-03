MotoGP Martin salta anche Austin | Non sto recuperando con la velocità che vorrei

Leggi su Sportface.it

La stagione di Jorgeè iniziata nel peggiore dei modi, con lo spagnolo che hato il Gran Premio di Thailandia per infortunio e che non è presente nemmeno in Argentina. Il campione del mondo in carica si è collegato da remoto con Termas de Rio Hondo, portando cattive notizie sul proprio percorso riabilitativo: “Sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Non stocon lache. Non sarò ad, vediamo se riuscirò a recuperare per il Qatar”. Lo spagnolo si trova in una situazione complessa e difendere il titolo con – almeno – tre gare in meno dei rivali, sarà un’impresa ardua.LE PAROLE DI MARQUEZCon lo scudiero dell’Aprilia assente, la lotta per la vittoria argentina sembra essere contesa tra i due ducatisti. Marc Marquez, protagonista della gara inaugurale della stagione e ora in testa alla classifica piloti, parte come favorito.