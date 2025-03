Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez: “Io e Bagnaia vogliamo vincere, ma lavoriamo per una moto migliore”

Termas de Rio Hondo, 13 marzo 2025 – Rivali ma compagni. Duellanti per il titolo ma chiamati a lavorare congiuntamente per migliorare la Ducati Desmosedici. Marce Peccosono i due candidati al titolo mondiale 2025, ma la prestazione dello spagnolo a Buriram ha impressionato per superiorità e feeling. Oggi è lui il favorito principale e il nono titolo iridato, come Valentino Rossi, non è utopia. E mentre i tifosi si dividono e vedono già delle dietrologie su un presunto favoritismo per, che Ducati smentisce categoricamente, il numero 93 per ora sceglie la via dell’equilibrio, della collaborazione con il compagno di box. Prima di darsi vera battaglia in pista serve continuare a far progredire la Desmosedici per mantenerla migliordella griglia.: “io e Pecco al lavoro per migliorare” Prima di dare vita alla lotta interna, i due piloti sono chiamati a sviluppare lanel miglior modo possibile.