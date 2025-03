Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “In Argentina vittorie ed errori. La classifica? Bella sensazione…”

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si torna a gareggiare dopo un anno di stop e l’attesa è davvero enorme. Cosa vedremo in pista? Saranno confermati i livelli in pista di Buriram o tutto sarà riscritto?Per questo aspetto inizieremo a ragionare da domani con la prima sessione di prove libere. Nel caso dile aspettative non possono certo essere basse dopo la doppietta iniziale nel Gran Premio di Thailandia. Il Cabroncito, fresco di sbarco nel team Ducati Factory, saprà ripetersi e mettere subito in difficoltà i rivali?Nel corso della conferenza stampa odierna, il pilota otto volte campione del mondo ha confermato come la pista(dove ha vinto nel 2014, 2016 e 2019) sia di suo gradimento: “Come andrò? Lo scopriremo da domani.