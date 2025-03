Anteprima24.it - Moschiano, tornano i “corvi”: nel mirino il vice sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti“Dica pure chi mal dir vuole, noi faremo e voi direte “.E con una citazione di Lorenzo dei Medici che l’amministrazione comunale diesprime piena solidarietà alCarmine Aschettino, “fatto oggetto in questi giorni di vili attacchi personali e calunnie da parte di sciacalli anonimi, gente senza volto e senza nome, che non avendo il coraggio di palesarsi, vuole sfogare le proprie frustrazioni scrivendo letterine denigratorie e calunniatrici, ovviamente rigorosamente anonime.Non finiremo mai di ringraziare ilCarmine Aschettino per il suo impegno al servizio del paese e del popolo, per la sua generosità e disponibilità. Con un lavoro eccezionale e con poche risorse a disposizione, sta cercando di porre rimedio ad anni di incuria e insipienza.