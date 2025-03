Nuovasocieta.it - Mosca, la guerra non ferma la cultura

di Amedeo AvrodetNonostante le tensioni internazionali e il contesto bellico,continua a essere un fulcro di attivitàli. Un esempio emblematico è la mostra “Architettura per le persone”, ospitata recentemente al centro Zotov.La mostra ha visto la partecipazione di dieci rinomati studi di architettura moscoviti, ognuno dei quali ha interpretato una specifica emozione attraverso installazioni immersive. Le emozioni rappresentate includevano nostalgia, tranquillità, confusione, ispirazione, intimità, sorpresa, ansia, stabilità, illuminazione e festa. La disposizione degli spazi espositivi era concepita come un labirinto, invitando i visitatori a transitare tra ambienti contrastanti e a confrontarsi con una gamma di sensazioni diverse. Ogni sezione utilizzava materiali, texture, strutture, suoni, colori, odori e dimensioni specifiche per stimolare i sensi e suscitare reazioni emotive uniche.