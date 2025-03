Formiche.net - Mosca di nuovo contro Mattarella. La leadership italiana non piace al Cremlino

Il Presidente della Repubblica Sergioha concluso la sua visita di Stato in Giappone (a cui è dedicata l’edizione di questa settimana di “Indo-Pacific Salad”) con un discorso di forte impatto pronunciato a Hiroshima, città simbolo della devastazione nucleare. Dal Memoriale della Pace, rivolgendosi agli hibakusha — termine giapponese che indica i sopravvissuti alla bomba —ha lanciato un severo monitola normalizzazione della minaccia atomica, chiamando direttamente in causa la Russia.La reazione diè arrivata oggi, puntuale come già in passato: la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha accusatodi “menzogne e disinformazione”, negando che la Russia abbia mai minacciato l’Europa con armi nucleari. Questo sdiplomatico aggiunge peso politico alle parole del Capo dello Stato e consolida ulteriormente la collocazione strategica dell’Italia nel quadro della sicurezza occidentale.