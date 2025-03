Ilrestodelcarlino.it - Morì a 15 anni in moto, assolto l’amico che lo urtò

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 13 marzo 2025 –a 15, in sella alla sua. A processo per omicidio colposo stradale è finitocoetaneo, che ieri, al tribunale dei minori di Bologna, è statoin primo grado con formula piena (perché il fatto non sussiste). L’imputato, un cesenate di 20che all’epoca dei fatti ne aveva 15, affiancava lungo via Cervese a Sant’Egidio il giovane che ha perso la vita, Sebastiano Suzzi. Era il 1° agosto 2019. Secondo l’accusa le duesarebbero entrate in collisione. Sebastiano perse il controllo del suo Enduro, sbandando sulla destra e finendo sul muretto e sul palo della segnaletica. Uno schianto devastante che purtroppo non gli ha lasciato scampo. “Il mio cliente si è trovato coinvolto in una vicenda più grande di lui - ha detto l’avvocato Paolo Ghiselli, che con il legale Flavio Vitali difende l’imputato –.