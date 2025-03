Ilgiorno.it - Monza, presunta estorsione tra detenuti: in quattro a processo

, 13 Marzo 2025 - Nel 2020 erano tuttinel carcere died avrebbero costretto un altro 'ospite' a comprare generi alimentari, sigarette e altri beni per quasi 900 euro che poi la vittima doveva consegnare. Ora nessuno è più dietro le sbarre ma insi ritrovano imputati di concorso inin unal Tribunale di. Si tratta di un italiano di 52 anni originario di Milano, due albanesi di 32 e 28 anni e un tunisino di 31 anni di Muggiò. Tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio e l'italiano e il tunisino pure recidivi. Lavittima, un 25enne brianzolo, non si è costituito parte civile. Non era neanche sua intenzione denunciare di essere stato assoggettato alle richieste del quartetto, che sarebbe stato capeggiato dal 52enne italiano.