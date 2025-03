Lanazione.it - Montemurlo, sostegno post alluvione. Vespi: "Tutti avranno risposta"

Leggi su Lanazione.it

, 13 marzo 2025 - Il Comune ditiene alta l'attenzione sulla questione dell'istruttoria delle pratiche per ottenere i ristori dell'immediato, in particolare dei 5 mila euro dell’immediato. Il Comune di, infatti, in quanto ente territoriale competente, è stato incaricato dell’istruttoria dei modelli B1 presentati dai privati cittadini, per valutare l’ammissione o meno alla sovvenzione. A fare il punto sulla situazione è l'assessore alla protezione civile, Valentinache sta seguendo in prima persona l'iter amministrativo e ribadisce checoloro che ne hanno diritto, riceveranno il contributo. «L'amministrazione comunale nel periodoha voluto essere concretamente vicina ai cittadini che hanno subito danni, ricordo l'esonero dal pagamento della Tari o i contributi per l'acquisto degli elettrodomestici.