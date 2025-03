Ilrestodelcarlino.it - "Montegranaro, strada ’apri e chiudi’". Esplode la protesta del quartiere

"Apri e chiudi,di, è causa da 5 mesi di disagi per il". La segnalazione arriva dai consiglieri delMuraglia di "Ascoltiamo Pesaro" Roberta Pili ed Andrea Paglialunga i quali segnalano le problematiche riguardanti, chiusa al traffico dall’ottobre 2024. "Perché sia ancora chiusa stiamo cercando di capirlo - dicono -, ma lo scorso autunno venne chiusa per una frana. L’amministrazione intervenne e sembrava che avessero sistemato. Infatti venne riaperta al traffico, ma poi è stato un balletto di apri e richiudi fino a che sono più le volte che non è transitabile di quanto lo sia. Per carità l’amministrazione magari ha trovato dei problemi che necessitano di lavori più lunghi, ma allora perché non dirlo e non rispondere a chi chiede, compresi noi consiglieri di?".