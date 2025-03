Secoloditalia.it - Montanari sostituito alla guida del museo Ginori perde la testa: “Squadrismo”. FdI: “Offendere non rende competenti”

La sinistra si sta stracciando le vesti per il mancato rinnovo dell’incarico per Tomasocome presidente della FondazioneArchivio Richard. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intende infatti nominare Marco Corsini, sindaco di Rio nell’Elba (Livorno), come ha tenuto a comunicare in una lettera ricevuta dRegione Toscana e dal sindaco di Sesto Fiorentino, in quanto soci fondatori del. I quali hanno espresso «delusione e sconcerto» per la mancata riconferma del prof rosso, rettore dell’Università di Siena. Lo stesso Tomasola pmalissimo in nome evidentemente di un’ idea proprietaria delle istituzioni culturali date per diritto divino e una volta per tutte. Non è così e la reazione del docente è biliosa,sua maniera: «Un puro atto squadrista di esercizio del potere per il potere.