Game-experience.it - Monster Hunter Wilds e PS5 guidano le classifiche giapponesi, ottimo debutto di Suikoden I & II HD Remaster

continua a dominare ledi vendita in Giappone. Secondo i dati di Famitsu, l’action RPG di Capcom per PS5 ha totalizzato altre 101.058 copie vendute nella settimana, mantenendo saldamente il primo posto. Tuttavia, il calo rispetto al lancio è evidente, con vendite ridotte a un sesto rispetto alle 600.000 unità della settimana d’esordio.L’uscita più rilevante della settimana è stata; II HD: Gate Rune and Dunan Unification Wars, che ha raggiunto il secondo e terzo posto della classifica con 38.884 copie su Switch e 10.482 su PS5, per un totale di 49.366 unità vendute nei primi giorni dal lancio.Anche il settore hardware ha subito variazioni significative. Gematsu ha aggiunto che PS5 è stata anche questa settimana la console più venduta in Giappone, ma ha registrato un calo nelle vendite rispetto alla settimana precedente.