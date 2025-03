Mondiali Indoor di Atletica l’Italia a Nanchino per le medaglie | 21 gli Azzurri convocati

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – A seguito delle splendidevinte ai recenti Europei, la Nazionale Azzurra diè pronta per proseguire la striscia positiva della stagione aial coperto. Il prossimo appuntamento sarà quello didal 21 al 23 marzo. Saranno 21 gli atleti in gara (12 uomini e 9 donne).Le convocazioni e gli atleti protagonisti – Fonte FIDAL/fidal.itIl direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco deiper idi(Cina) in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo: sono 21 gli atleti selezionati, di cui 12 uomini e 9 donne. In squadra quattrodei recenti Europeidi Apeldoorn: gli ori Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazionidell’anno con 17,71 e 7.01; l’argento del lungo Mattia Furlani, il bronzo del triplo Andrea Dallavalle.