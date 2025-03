Oasport.it - Monaco: “Non riesco a non immaginare Rune dietro Sinner e Alcaraz”

Nella puntata odierna relativa al torneo ATP Masters 1000 in corso ad Indian Wells di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido, giornalista di Eurosport: ovviamente l’attenzione è stata catalizzata dall’approdo di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ai quarti di finale in doppio.Uno sguardo al tabellone di singolare maschile: “Cercando un denominatore comune per questi giocatori che sono avanzati ai quarti, e parlo del maschile per adesso nel torneo, ma guardando anche alla parte bassa, devo dire che trovo tanti giocatori che hanno in comune una cosa, una grossa fisicità, Griekspoor,, Fils, in qualche misura Cerundolo, Draper sicuramente, Shelton accidenti, eovviamente, Medvedev non si può mettere in nessuna categoria, Medvedev fa categoria, e colpisce talmente pieno, talmente piatto, questa fisicità che poi si trasferisce in dei giocatori che hanno dei colpi molto equilibrati tra loro, comunque piuttosto equilibrati, ma soprattutto colpiscono molto pieno, colpiscono molto dritto, e hanno molta forza fisica, molta potenza, e quindi sempre per il discorso palline, ho dimenticato Fritz, altro esempio, quindi direi che se vogliamo trovare un denominatore comune è questo“.