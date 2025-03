Quotidiano.net - Molisano, maschio, 50 anni e diplomato: ecco l’identikit dell’italiano sovraindebitato

Milano, 13 marzo 2025 – La sofferenza finanziaria ha un volto; o meglio, segue un pattern ricorrente che delinea un identikit ben preciso. È quanto emerge dall’indagine di Finsight, l’osservatorio sull’indebitamento di Go Bravo, fintech che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati. L'analisi, condotta su oltre 8mila italiani in difficoltà con tra fido e finanziamenti, evidenzia una predominanza maschile e il prestito personale come forma di debito più comune, con forti differenze territoriali e sociali. In un momento storico in cui, secondo il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes, il 57,4% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese, il sovraindebitamento è un fenomeno sempre più diffuso. E dunque, qual è il profilo della persona sovraindebitata in Italia? L’indagine L’analisi condotta da Finsight, curiosità a parte, evidenzia un vero e proprio allarme sovraindebitamento nel nostro Paese.