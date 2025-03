Lanazione.it - Molesta la ex: arrestato. Stalking anche l’8 marzo ma la Polizia lo ferma

Non si era fatto troppi scrupoli are la sua ex neppure in concomitanza con la Giornata dei diritti delle donne. Quasi una doppia provocazione la sua. E così ladi Stato di Lucca haun cittadino italiano di 41 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata di 46 anni. L’arresto, avvenuto nel tardo pomeriggio dell’8, è stato possibile grazie all’alert del braccialetto elettronico che ha rilevato l’avvicinarsi dell’uomo alla donna. Gli equipaggi delle volanti, una volta ricevuto l’allarme, si sono portati sul posto e lo hannopoco distante dall’abitazione della donna tutelata. L’uomo era stato giàper lo stesso motivo il 6 febbraio scorso quando era ancora in attesa dell’installazione del braccialetto, ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.