Modena La casa gialloblù | affacciarsi sul futuro

La casa gialloblù: affacciarsi sul futuro

Nei ricordi delle generazioni passate, era il Centro di Medicina dello Sport, dove centinaia di atleti passavano annualmente le visite propedeutiche alle varie attività. Oggi è diventata ‘La’, ovvero una foresteria per ospitare i calciatori delle giovanili del. Dopo mesi di lavori, la struttura che si affaccia su viale Monte Kosica è stata inaugurata ieri alle 12 in un clima di più che giustificate euforia e soddisfazione. Ospiterà da oggi venticinque giovani calciatori canarini, divisi in undici stanze modernissime e dotate di ogni confort, da due, tre o quattro letti. Al pian terreno due altre camere, singole, destinate ai due tutor che sovraintenderanno alla struttura ventiquattr’ore su ventiquattro. Al primo piano, accanto alle stanze, una cucina autonoma per i pasti e una grande sala comune per riunioni ma anche per passare insieme il tempo libero, comunicante con gli uffici della sede.