Notizie.com - Modello 730, se sei un lavoratore dipendente troverai questa novità nel 2025

Leggi su Notizie.com

Il730 rivelerà alcunesostanziali nel, per ampliare la platea dei contribuenti e non solo.L’obiettivo dell’aggiornamento è permettere ai contribuenti di gestire senza troppe complicazioni la dichiarazione dei redditi. Oltre a semplificare i compiti fiscali dei soggetti chiamati a dichiarare le proprie entrate, il nuovo730 delfa anche sì che sempre più contribuenti possano utilizzare un unico documento per dialogare con il fisco.730, se sei unnel– notizie.comTra le principalic’è l’introduzione dei modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo. Il primo foglio riguarda la scelta per l’8 per mille e il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Si tratta dunque del supporto specifico per indicare le preferenze relative alla destinazione di una parte delle imposte a enti od organizzazioni specifiche.