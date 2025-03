Leggioggi.it - Modello 730/2025: come si compila, quadri e scadenze di quest’anno

Con la pubblicazione del730/da parte dell’Agenzia delle Entrate, parte ufficialmente la nuova stagione dichiarativa per i contribuenti italiani. Il, riferito ai redditi percepiti nel 2024, dovrà essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati, consentendo loro di dichiarare i propri redditi in modo agevole e ottenere eventuali rimborsi direttamente in busta paga o sulla pensione.Lerestano un aspetto cruciale: il termine ultimo per la presentazione del730/è fissato al 30 settembre, sia per chi opta per la versione preta disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per chi sceglie di affidarsi a un CAF o a un professionista abilitato.Alcune novità fanno capolino nel, tra cui la revisione degli scaglioni IRPEF, l’aggiornamento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e nuove regole per le locazioni brevi con cedolare secca e per la tassazione separata.