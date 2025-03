Bergamonews.it - Mobilità green, entro giugno altri 7 bus elettrici nella flotta Atb

Bergamo. Quattro nuovi bussono entrati in servizio in queste settimane continuando il percorso di rinnovamento dellafull electric di Atb e, che, si arricchirà di ulteriori 7 mezzi. Un percorso, quello della conversione della, avviato nel 2018 con i primi 12 autobuse che oggi, con l’ingresso di questi ultimi mezzi, porta ladiesel free al 73%, con l’obiettivoil 2030 di una completa conversione diesel free.I nuovi mezzi sono dotati di batterie da 255 Kwh che garantiscono un’autonomia di marcia di circa 270 km e una ricarica in poco meno di due ore. Posizionate sopra l’autobus eparte inferiore, sono dotate di barre anti intrusione e brevettate da un sistema di sicurezza ignifugo. Gli autobus Yutong E9 full electric hanno una lunghezza di circa 9 metri , dispongono di 2 porte per l’accesso e possono trasportare fino a 61 passeggeri di cui 21 seduti, 41 in piedi e un posto per le persone in carrozzina.