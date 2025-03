Dilei.it - Mita Medici a La Volta Buona, l’amore per Califano e il tradimento di Panatta con Loredana Bertè

Leggi su Dilei.it

torna sotto i riflettori con un racconto sincero e senza filtri. Ospite nel salotto di La, l’attrice e cantante ha ripercorso i suoi amori più importanti, svelando i retroscena della sua storia con Franco, il dolore per ildi Adrianoe il ruolo inaspettato di. Una vita vissuta tra set cinematografici, successi musicali e amori che hanno segnato un’epoca.Il colpo di fulmine con FrancoIl primo grande amore diha il volto e la voce roca di Franco. L’incontro avviene a Milano, grazie a Gianni Minà, e per la giovaneè un colpo di fulmine istantaneo: “Quando lo vidi, con quel sorriso. è stato un colpo di fulmine”, ha raccontato con emozione.All’epoca lei ha solo 19 anni, lui ne ha dieci in più e un fascino che conquista.