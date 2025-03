Mistermovie.it - Mister Movie | The Odyssey di Nolan: Prime Immagini dal Set e Dettagli sulla Produzione

Le riprese di "The", l'attesissimo film di Christopher, sono in corso da quasi tre settimane. Ledal set hanno catturato l'attenzione del pubblico, in particolare uno scatto di Tom Holland che ha suscitato curiosità per il suo aspetto.Tom Holland: Telemaco nel Film diSembra che Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope, nel film basato sull'epica omerica. Il personaggio intraprende un viaggio per trovare il padre, scomparso dopo la guerra di Troia.Un Cast di Prestigio e un Budget da RecordMatt Damon interpreterà Odisseo, mentre il ruolo di Penelope è ancora avvolto nelo. Il film vanta un cast stellare, con attori come Anne Hathaway, Charlize Theron e molti altri. "The" è considerato il film più costoso di, con un budget stimato di 250 milioni di dollari.