Mister Movie | Sadie Sink in Spider-Man 4 | Un Ruolo Chiave nel Prossimo Capitolo

, nota per il suoin "Stranger Things", è stata scelta come protagonista in "-Man 4", ildella saga con Tom Holland. L'attrice interpreterà unnella trama, che dovrebbe uscire il 31 luglio 2026.UnTop Secret: Possibile Jean Grey?Ildiè avvolto nelo, ma si vocifera che potrebbe interpretare Jean Grey, personaggio degli X-Men. La sua presenza nel cast conferma l'ambizione del progetto, che mira a unire l'universo di-Man con quello degli X-Men.Tom Holland: Trama "Folle" e Grande EntusiasmoTom Holland ha anticipato che la trama di "-Man 4" sarà "folle" e diversa dai precedenti capitoli. L'attore ha espresso grande entusiasmo per la sceneggiatura, affermando che lui e Zendaya hanno "saltellato per il soggiorno" dopo averla letta.