Mister Movie | Grande Fratello 18 Shaila Gatta verso la finale tra Delusione e Riflessioni

Nella casa del "18",ha vissuto un momento di profonda riflessione e sfogo, condividendo le sue emozioni con le compagne di avventura Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, e successivamente con Lorenzo Spolverato.: Uno Sfogo Emozionante nella Casa del ""Mentre Giglio e Tommaso si occupavano della spesa in cucina,, in piscina, si è aperta con Chiara e Zeudi, parlando della puntata della sera precedente e del televoto che ha visto Zeudi conquistare un posto in. Nonostante la gioia per l'amica,ha ammesso di sentirsi delusa per non aver raggiunto lo stesso traguardo.Lae lediha espresso il rammarico per non aver mostrato appieno il suo lato divertente e creativo, ritenendo che la relazione con Lorenzo abbia limitato la sua espressione personale.