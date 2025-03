Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18, Perché Lorenzo Spolverato Non è Stato Squalificato?

Leggi su Mistermovie.it

Il caso di, finalista del "18", sta facendo discutere. Nonostante comportamenti controversi, il concorrente non è, suscitando polemiche e interrogativi.Le Accuse del Codacons: Comportamenti InaccettabiliVincenzo Rienzi, presidente del Codacons, ha espresso la sua indignazione per i comportamenti di, accusandolo di bestemmie, atti di violenza e linguaggio offensivo. "Mi chiedonon siaespulso", ha dichiarato Rienzi, ipotizzando una strategia per creare attesa e audience.La Versione di Gabriele Parpiglia: Una Questione di AudienceGabriele Parpiglia, ex autore del "Vip", ha offerto una possibile spiegazione: la presenza di, con la sua tormentata storia d'amore, garantirebbe un aumento degli ascolti.